Міністерка клімату Польщі Генніґ-Клоска допускає перевірку цін на пелети — RMF24

У Польщі гуртові ціни на пелети знизилися, а роздрібні також мають піти вниз, заявила міністерка клімату та довкілля Пауліна Генніґ-Клоска. Якщо цього не станеться, Управління з питань захисту конкуренції та споживачів Польщі може перевірити ринок на предмет можливої цінової змови.

Імпорт і тепла погода

Як повідомляє RMF24, очільниця міністерства пов’язала зниження гуртових цін зі збільшенням імпорту пелет до Польщі та теплою для цієї пори року погодою. За її словами, здешевлення у роздрібній торгівлі було б природним наслідком падіння гуртових цін.

Наразі середня роздрібна ціна пелет у Польщі перевищує 2 тисячі злотих за тонну.

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Попит випереджає пропозицію

Наприкінці серпня польське Управління з питань захисту конкуренції та споживачів повідомляло, що стежить за ситуацією на енергетичному ринку. У відомстві пояснювали попереднє зростання вартості палива підвищеним попитом через популярність пелетних котлів, тоді як пропозиція деревної сировини за ним не встигає.

Регулятор зазначав, що пелетними котлами у Польщі користуються близько 450 тисяч домогосподарств — більш як на 90 тисяч більше, ніж у 2023 році. За даними відомства, у 2025 році приблизно 77% заявок на фінансування заміни джерел тепла за програмою «Чисте повітря» стосувалися котлів на пелети та деревину.

Управління також вказувало на скорочення продажу деревини державними лісами. Високоякісні пелети класу A1 переважно виробляють із тирси та залишків деревообробки на лісопильнях.

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