Міністерку ресурсів Кінг закликали виправити заяву про викиди — The Guardian

В Австралії міністерку ресурсів Мадлен Кінг закликали виправити її заяву про те, що викиди парникових газів від освоєння газового басейну Біталу в Північній території будуть враховані та компенсовані. Про це після промови посадовиці в Національному пресклубі в Канберрі повідомляє The Guardian.

Заява міністерки

Кінг захищала розвиток газового басейну на південь від Дарвіна, назвавши його важливим ресурсом для Північної території, постачання газу на східне узбережжя Австралії та експорту. Вона послалася на урядове розслідування 2018 року, відоме як Pepper inquiry, яке містило 135 рекомендацій щодо дозволу на фрекінг у регіоні.

Однією з рекомендацій було прагнення забезпечити, щоб освоєння наземних сланцевих газових родовищ не збільшувало сукупних викидів Австралії. Це вимагало б повної компенсації викидів, пов’язаних із видобутком, переробкою, транспортуванням і використанням газу, шляхом придбання вуглецевих кредитів.

Міністерка заявила, що уряд Північної території прийняв і виконав рекомендації розслідування. За її словами, вона розуміє їх так, що викиди враховано та компенсовано, однак додала, що має це перевірити.

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Обмеження компенсацій

Як пише The Guardian, уряд Північної території не вимагає компенсувати всі викиди від басейну Біталу. Федеральний механізм safeguard mechanism застосовується до об’єктів із викидами понад 100 тисяч тонн вуглекислого газу на рік, але охоплює лише прямі викиди підприємств, а не повний життєвий цикл газу.

За даними дослідження Тіма Бакстера з консалтингової компанії Naru Research, приблизно 95% викидів, очікуваних цього десятиліття від чотирьох газових проєктів у басейні Біталу, не підлягатимуть компенсації. Бакстер заявив, що Кінг або недостатньо обізнана зі своїми матеріалами, або навмисно вводить в оману.

Виконувачка обов’язків керівниці Environment Centre NT Брі Аренс закликала міністерку виправити публічний запис. Речник Кінг заявив, що уряди Північної території послідовно прийняли й виконали всі 135 рекомендацій Pepper inquiry, а механізм safeguard mechanism вимагає нульових чистих викидів від сланцевих газових об’єктів, які перевищують встановлений поріг.

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