Міністр аль-Мазруї заявив про перевищення довоєнного експорту нафти ОАЕ — The National

Міністр енергетики та інфраструктури ОАЕ Сухайль аль-Мазруї заявив в Абу-Дабі, що в окремі періоди експорт нафти країни перевищував довоєнні показники, попри перебої в судноплавстві через Ормузьку протоку. Про це він сказав під час конференції ADIPEC, повідомляє The National.

За словами міністра, Емірати прагнули не допустити різкого зростання цін на сировинні товари та частково компенсували скорочення постачань з інших країн. Аль-Мазруї не уточнив, у які саме періоди експорт перевищував довоєнний рівень і якими були його обсяги.

Падіння та відновлення експорту

Дані Kpler, наведені виданням, свідчать, що в червні ОАЕ експортували 3,94 млн барелів сирої нафти й конденсату на добу — це був найвищий місячний показник за попередній рік. У березні, коли блокада Ормузької протоки скоротила експорт, його обсяг упав до рекордно низьких 2,13 млн барелів на добу.

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Аль-Мазруї зазначив, що підтримати постачання допомогли готовність флоту та суден, а також нафтопровід Хабшан—Фуджейра, відомий як нафтопровід Захід—Схід. Він дає змогу транспортувати до 1,5 млн барелів нафти на добу в обхід Ормузької протоки.

Розширення трубопроводу

У травні ОАЕ оголосили про розширення нафтопроводу Захід—Схід, яке планують завершити до 2027 року. Очікується, що проєкт удвічі збільшить експортні потужності через Фуджейру.

За даними The National, ціни на нафту залишалися нестабільними: Brent торгувався поблизу 110 доларів за барель, а West Texas Intermediate — приблизно по 100 доларів за барель. У березні ціна Brent перевищувала 120 доларів за барель.

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