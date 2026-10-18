Міністр енергетики США Кріс Райт заявив, що адміністрація президента Дональда Трампа не порушила обіцянки знизити ціни на бензин, хоча середня вартість пального в країні перевищує показник минулого року. Про це він сказав в ефірі CNN, повідомляє The Hill.

Позиція міністра

Ведуча CNN Дана Баш нагадала Райту про його березневий прогноз, за яким ціни на бензин мали знизитися протягом кількох тижнів, а не місяців, і запитала, чи не підвела адміністрація американців. Міністр відповів, що цього не сталося.

Райт також заявив, що активна фаза атак у конфлікті, яку він оцінював у чотири-шість тижнів, завершилася в ці строки. Він визнав, що не задоволений нинішнім рівнем цін, але зазначив: бензин і дизельне пальне дешевшали протягом останніх тижнів та, за його словами, продовжать дешевшати. Райт повторив, що середня ціна бензину в країні не наближалася до рівня понад 5 доларів за галон.

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Ціни та постачання дизеля

За даними AAA, середня ціна бензину у США в неділю становила 4,29 долара за галон проти 3,04 долара роком раніше. У низці західних штатів ціна перевищувала 5 доларів: у штаті Вашингтон вона становила 5,39 долара, у Неваді — 5,40 долара, на Гаваях — 5,63 долара, у Каліфорнії — 6,18 долара. На окремих заправках у районі Лос-Анджелеса ціни сягали понад 7 доларів за галон.

У березні Райт прогнозував, що влітку бензин може подешевшати нижче 3 доларів за галон, однак застерігав, що гарантій немає. У червні він допустив, що ціна може не опуститися нижче цієї позначки до 2027 року. Трамп розкритикував цей прогноз, назвавши його цілковито неправильним.

Раніше цього місяця Трамп заявив, що Російська Федерація, держава-агресор, негайно поставить 300 тисяч тонн дизельного пального на американський і світовий ринки, а ще 500 тисяч тонн — у листопаді. Це викликало критику законодавців обох партій на тлі схвалення санкційного пакета проти Росії через її війну проти України. Аналітикиня Wood Mackenzie Ізабель Гілкс зазначила, що оголошені обсяги становлять менш як 5% попиту США на дизельне пальне протягом найближчих місяців, тому матимуть дуже обмежений вплив на роздрібні ціни.

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