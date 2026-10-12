Міністр енергетики США: нафтові потоки через Ормуз відновилися до 80–90% — Asharq Al-Awsat

Міністр енергетики США Кріс Райт заявив на енергетичному конгресі WPC в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія, що потоки нафти через Ормузьку протоку відновилися до 80–90% від рівня, який був до конфлікту. Це становить у середньому 13–14 млн барелів на добу, повідомляє Asharq Al-Awsat. За його словами, світові поставки також підтримало збільшення транспортування нафти альтернативними трубопроводами.

Запаси стримують тиск на ринок нафти

Райт сказав, що резервні виробничі потужності та значні запаси допомогли утримати постачання сирої нафти на прийнятному рівні попри збереження проблем. Водночас він наголосив, що проблему з постачанням нафти ще не розв’язано повністю.

Більшою проблемою посадовець назвав потоки нафтопродуктів із регіону Арабської затоки. Їхні обсяги, за його оцінкою, становлять лише 25–35% від доконфліктного рівня. Це посилює дефіцит дизельного пального, авіаційного гасу та бензину.

Скорочення експорту та обмеження перевезень

За словами Райта, скорочення експорту нафтопродуктів із затоки збіглося зі зниженням поставок з інших джерел. Російська Федерація — держава-агресор — раніше була значним постачальником дизельного пального, але стала його нетто-імпортером, хоча й у невеликих обсягах. Китай, як заявив міністр, істотно скоротив експорт нафтопродуктів і повідомив, що не експортуватиме їх у жовтні.

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Райт висловив сподівання, що нарощування переробки на китайських НПЗ, які мають вільні потужності та отримують вигоду від високої маржі, допоможе послабити дефіцит. Він також зазначив, що нафтопереробні заводи США переробляють нафту та виробляють нафтопродукти на рекордних рівнях.

Міністр також пов’язав повільне відновлення потоків нафтопродуктів із затоки з подорожчанням морських перевезень і довшими маршрутами. За його словами, перебої в Баб-ель-Мандебській протоці змушували танкери обирати довші шляхи, а напади Ірану на судна посилювали тиск на доступні потужності морських перевезень.

Райт попередив, що високі витрати на перевезення сильніше позначаються на ринках, віддалених від джерел постачання. За його словами, світові ціни на дизельне пальне сягнули дуже високого рівня, також подорожчало авіаційне пальне, тоді як ціни на бензин зросли помірніше.

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