Міністр енергетики США Кріс Райт заявив, що реактор АЕС Палізейдс у штаті Мічиган має відновити роботу до кінця 2026 року. Реактор, що належить Holtec International, зупинили у 2022 році, а нині готують до перезапуску. Про це під час візиту міністра на об’єкт повідомляє The National.

Плани перезапуску

За словами Райта, після повернення в експлуатацію Палізейдс забезпечуватиме 800 МВт додаткової надійної та захищеної електроенергії. Видання зазначає, що станція стала символічним проєктом для ядерної енергетики США, інтерес до якої зріс, зокрема через значне споживання електрики дата-центрами.

Директор Holtec International з питань урядових зв’язків і комунікацій Патрік О’Браєн раніше заявляв, що компанія вживає заходів для зміцнення культури безпеки на підприємстві. За його словами, реактор повернуть у роботу лише після завершення необхідних робіт, а також виконання федеральних вимог і галузевих стандартів.

Зауваження щодо безпеки

Проти відновлення роботи станції виступають екологічні активісти. Виконавчий директор організації Don’t Waste Michigan Кевін Кемпс назвав реактор «зомбі-реактором» і заявив про ризики, які, на його думку, створює його перезапуск.

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У вересні під час перевантаження палива на станції перекинулася паливна збірка. Комісія з ядерного регулювання США повідомила, що внаслідок цього не сталося викиду радіації. Працівники згодом успішно дістали паливну збірку.

У 2012 році звіт Комісії з ядерного регулювання попереджав про робочу культуру на станції, де, за його даними, проблеми безпеки систематично відкидали. У 2016 році, коли станцією володіла Entergy, співробітників служби безпеки відсторонили від роботи через недотримання протипожежних процедур. У жовтні 2025 року працівник упав із мосту для перевантаження палива у басейн із водою, але серйозно не постраждав.

Цього місяця Комісія з ядерного регулювання США надіслала Holtec лист за підсумками інспекції. Регулятор встановив, що загалом на Палізейдс підтримується орієнтоване на безпеку робоче середовище, однак у підрозділах постачання та забезпечення якості працівники вагаються порушувати питання безпеки всіма доступними способами через побоювання можливої помсти.

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