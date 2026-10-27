Міністр фінансів Польщі заявив про відмову від енергозалежності від Росії — Anadolu Agency

У Варшаві міністр фінансів Польщі Анджей Доманьський заявив, що країна ніколи не погодиться на повернення до звичного формату відносин із Російською Федерацією — державою-агресором, зокрема на відновлення залежності від російського газу та сировини. Він зробив цю заяву під час Польсько-німецького економічного форуму, повідомляє Anadolu Agency.

ЄС скорочує залежність від російської енергії

Після вторгнення Росії в Україну Європейський Союз суттєво скоротив імпорт російського трубопровідного газу. Країни-члени ЄС також домовилися поступово відмовитися від решти поставок упродовж найближчих років. Це є частиною ширших зусиль зі зменшення енергетичного впливу Москви на Європу.

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Польща диверсифікувала постачання

Польща була серед найактивніших прихильників припинення імпорту російських енергоносіїв і почала диверсифікувати постачання ще до повномасштабного вторгнення. Країна розширила імпорт скрапленого природного газу через термінал у Свіноуйсьці та отримує норвезький газ газопроводом Baltic Pipe, який почав роботу у 2022 році.

Доманьський виступив на четвертому Польсько-німецькому економічному форумі, де Варшава й Берлін заявили про намір посилити економічну та промислову співпрацю. Водночас Польща й Німеччина нерідко мали різні підходи до енергетичної політики та збереження економічних зв’язків із Росією. У Німеччині ультраправа партія «Альтернатива для Німеччини» виступає за відновлення імпорту російських нафти й газу та перезапуск Nord Stream. Її лідерка Аліс Вайдель заявляла про намір відновити німецько-російські економічні зв’язки.

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