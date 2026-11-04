Міністр Литви не має даних про запланований вихід Orlen — RMF24

Міністр економіки та інновацій Литви Едвінас Грікшас заявив, що не має інформації про запланований вихід групи Orlen з країни. Так він відреагував на заяви керівництва компанії щодо майбутнього нафтопереробного заводу в Мажейкяї, повідомляє RMF24.

Позиція литовського міністра

За словами Грікшаса, литовська сторона не має достатньо даних, щоб розглядати різні сценарії. Міністр зазначив, що наразі незрозуміло, що саме могли б означати такі варіанти розвитку подій і до чого вони можуть призвести. Він додав, що поки не варто надавати цій темі надмірного значення.

Orlen аналізує інвестиції в Мажейкяї

Напередодні очільник Orlen Іренеуш Фонфара повідомив PAP Biznes, що компанія аналізує доцільність додаткових витрат для завершення проєкту установки глибокої переробки нафти на НПЗ у Мажейкяї. Альтернативою він назвав відмову від інвестиції та ризик закриття литовського нафтопереробного заводу.

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За даними джерел, наближених до компанії, для завершення проєкту бракує від 600 до 700 млн доларів. За останні 20 років група Orlen вклала в придбання й модернізацію заводу понад 5 млрд доларів: близько 2,3 млрд доларів у купівлю та 2,8 млрд доларів у модернізацію. За цей період Orlen Lietuva сумарно отримала приблизно 1 млрд доларів прибутку.

Фонфара оцінив цей актив як глибоко нерентабельний із суто фінансової точки зору. За його словами, середній річний чистий прибуток заводу становив близько 50 млн доларів і не відповідав масштабу вкладених коштів. Він також зазначив, що останніми роками роботу підприємства виправдовувала відсутність додаткових збитків.

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