Міністр Манташе підтвердив права Kunolwazi на ділянки шахти в ПАР — TimesLIVE

У ПАР міністр мінеральних і нафтових ресурсів Гведе Манташе відхилив апеляцію Seriti Power та залишив чинним рішення про надання Kunolwazi Resources прав на дві ділянки у вугільному районі Хутала в провінції Мпумаланга. Йдеться про ділянки 4 і 28 ферми Кілппоортжі. Про це повідомляє TimesLIVE.

Рішення міністра

У листі, з яким ознайомилося видання Business Times, Манташе зазначив, що генеральний директор департаменту Едсон Рагімана 16 квітня 2026 року правомірно погодив зміну права на видобуток Kunolwazi. Рішення дозволило включити до нього спірні ділянки відповідно до статті 102 Закону про розвиток мінеральних і нафтових ресурсів.

За словами міністра, Seriti відмовилася від невеликого ізольованого блоку в межах видобувної території Хутала. Він наголосив, що у заяві Seriti та Kunolwazi про отримання міністерської згоди не зазначалося, що вона залежить від згоди Eskom. Манташе заявив, що після надання дозволу право перейшло до Kunolwazi незалежно від згоди Eskom, а апеляція Seriti не свідчить про незаконність, необґрунтованість чи процедурну несправедливість рішення Рагімани.

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Позиції компаній

Seriti Power наполягає, що дві ділянки є невід’ємною частиною її прав на видобуток на шахті Хутала і ніколи не були ані залишені компанією, ані передані Kunolwazi. У компанії заявили, що угода, укладена сторонами в грудні 2024 року, втратила чинність через невиконання попередньої умови. Seriti також повідомила, що пов’язані апеляції та судові заяви перебувають на розгляді, і пообіцяла вживати необхідних заходів для захисту своїх прав.

Kunolwazi у травні зупинила роботи на спірних ділянках після того, як Seriti звернулася до Високого суду Преторії з оскарженням рішення гендиректора департаменту. Директор Kunolwazi Цепо Сеема в судових документах заявив, що дії Seriti створюють загрозу для Kunolwazi та її дочірньої компанії Mbali Coal. За його словами, Kunolwazi підтримувала 300 працівників і підрядників та зазнавала негайних значних фінансових втрат. Сеема також заявив, що передання ділянок мало запобігти їхньому вилученню з розробки та забезпечити оптимальний видобуток без впливу на контрактні зобов’язання Seriti перед Eskom.

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