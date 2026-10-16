Міністр нафти Ірану Мохсен Пакнежад подав у відставку — The Hindu

Міністр нафти Ірану Мохсен Пакнежад подав у відставку. Виконувачем обов’язків міністра призначили Хаміда Боварда — генерального директора державної Національної іранської нафтової компанії.

Рішення президента

Як повідомляє The Hindu, іранські державні медіа не назвали причин відставки Пакнежада. За їхніми даними, президент Ірану Масуд Пезешкіан прийняв заяву Пакнежада та призначив Боварда виконувачем обов’язків очільника Міністерства нафти.

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Робота в уряді

Пакнежад обіймав посаду міністра нафти з серпня 2024 року. Іран є членом Організації країн-експортерів нафти.

Перед повідомленнями про відставку Пакнежад заявляв державним медіа, що доходи від уже проданої нафти продовжують надходити. За даними видання, відставка відбулася на тлі семимісячної війни між Іраном і США, яка посилює тиск на іранську економіку.

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