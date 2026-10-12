Міністр Польщі Доманський закликав не купувати енергоносії РФ — Anadolu Agency

Міністр фінансів і економіки Польщі Анджей Доманський заявив, що Європа не повинна відновлювати закупівлі енергоносіїв у Російської Федерації — держави-агресора. Він також закликав посилити економічний тиск на Москву, повідомляє Anadolu Agency.

Заклик посилити тиск

В інтерв’ю TVP World Доманський наголосив, що Європа не має повторювати помилок минулого. За його словами, залежність частини країн Західної Європи від російського газу була одним із чинників посилення Росії.

Міністр додав, що, на його думку, ця залежність також вплинула на рішення російського президента владіміра путіна атакувати Україну у 2022 році.

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Нафта, газ і дизель

Доманського запитали про підтримку президентом США Дональдом Трампом послаблення обмежень на експорт російського дизельного пального, а також про повідомлення щодо обговорення можливого відновлення газопроводу «Північний потік-2».

Польський міністр заявив, що Європа не може купувати російські нафту, газ і дизельне паливо. Він назвав відмову від закупівель цих енергоносіїв позицією Польщі.

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