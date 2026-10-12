Міністр торгівлі Японії Рьосей Акадзава закликав нарощувати запаси нафти — The Japan Times

Міністр економіки, торгівлі та промисловості Японії Рьосей Акадзава закликав посилити співпрацю між країнами-виробниками та споживачами нафти, нарощувати нафтові запаси й розвивати енергетичну інфраструктуру в Азії. Про це він заявив під час онлайн-виступу на міністерській зустрічі Міжнародного енергетичного форуму, повідомляє The Japan Times.

Ризики для постачання

За словами Акадзави, енергетична безпека набуває дедалі більшого значення на тлі посилення напруженості на Близькому Сході. Японія прагне зменшити вразливість азійських країн до перебоїв у постачанні нафти, зокрема тих, що можуть виникати через нестабільність у цьому регіоні.

У межах представленої у квітні ініціативи Partnership on Wide Energy and Resources Resilience Asia Японія має намір розширювати регіональні резерви нафти, зміцнювати ланцюги постачання та покращувати можливості реагування на надзвичайні ситуації у співпраці з країнами-виробниками енергоносіїв.

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Співпраця з виробниками

Міністр також згадав плани Азійської спільноти нульових викидів поглибити взаємодію з країнами-виробниками нафти та посилити координацію у разі надзвичайних ситуацій. За його словами, Японія прагне бути посередником між близькосхідними виробниками нафти та країнами Азії, щоб сприяти стабільності світових постачань енергії.

Міністерська зустріч Міжнародного енергетичного форуму об’єднує енергетичних міністрів із понад 60 великих країн-виробників і споживачів нафти та газу. Учасники обговорювали енергетичну безпеку, інвестиції у сталу енергетику й торгівлю.

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