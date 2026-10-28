Міністр Туреччини заявив, що АЕС Аккую запрацює у 2027 році — Cyprus Mail

Атомна електростанція «Аккую» на південному узбережжі турецької провінції Мерсін, приблизно за 90 кілометрів від Кіпру, має запрацювати у 2027 році. Про це на Турецькому енергетичному саміті в Стамбулі заявив міністр енергетики Туреччини Алпарслан Байрактар, повідомляє Cyprus Mail.

Тривають випробування

За словами Байрактара, на станції триває інтенсивний процес випробувань. Він наголосив, що через вимоги ядерної безпеки, а також міжнародні конвенції та угоди, стороною яких є Туреччина, на об’єкті «нічого не залишили на волю випадку» і вжили всіх запобіжних заходів.

Турецька влада також планує завантажити перше ядерне паливо на АЕС протягом найближчих кількох тижнів. Міністр назвав це початком фізичного запуску «Аккую». За його словами, електроенергію станції планують використовувати в енергосистемі Туреччини з 2027 року.

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Перші два реактори

Будівництво АЕС «Аккую» розпочалося у 2018 році. Очікується, що перший реактор введуть в експлуатацію у 2026 році, а другий — у 2027-му. Потужність кожного реактора становитиме 1114 мегаватів, що, за даними видання, дорівнює приблизно 2,5% споживання електроенергії Туреччини.

Проєкт викликав протести антиядерних активістів на Кіпрі: демонстрації проти будівництва відбувалися в Нікосії ще у 2017 році. Група Європарламенту The Left у 2015 році застерігала, що станцію будують у сейсмічній зоні на середземноморському узбережжі Туреччини, що, на її думку, створює ризики для населення регіону.

Електроенергія з «Аккую» могла б використовуватися на Кіпрі лише за наявності кабельного з’єднання з Туреччиною. Водночас, за інформацією Cyprus Mail, реалізація цих планів загальмувалася після того, як Європейська мережа операторів систем передачі електроенергії Entso-E відмовилася підтримати цей план.

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