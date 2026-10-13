Міністри АСЕАН обговорили прискорення спільної енергомережі — Climate Home News

Міністри енергетики країн АСЕАН під час зустрічі на Філіппінах погодили посилений механізм планування ASEAN Power Grid — проєкту з’єднання національних електромереж регіону. Вони також обговорили можливість прискорити його реалізацію, яка в попередніх дослідженнях передбачалася до 2045 року.

Як повідомляє Climate Home News, проєкт має забезпечити транскордонну торгівлю чистою електроенергією через мережу підземних і підводних інтерконекторів. Це дозволить країнам із надлишком виробництва з відновлюваних джерел постачати електрику сусідам і великим центрам споживання, зокрема Сінгапуру.

Відповідь на залежність від імпорту палива

Новий імпульс планам надала енергетична криза після порушення постачань нафти й газу через Ормузьку протоку. На тлі зростання цін Таїланд відновив роботу виведених з експлуатації вугільних електростанцій, а Філіппіни оголосили національну енергетичну надзвичайну ситуацію.

Міністерка енергетики Філіппін Шерон Гарін заявила, що країни регіону мають різні ресурси: Філіппіни — сонячну енергетику, Малайзія — гідроенергетику, а Індонезія — геотермальну. За її словами, спільна мережа дасть змогу ефективніше використовувати ці ресурси та зміцнити енергетичну безпеку.

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Інвестиції та наявні з’єднання

За оцінкою Міжнародного енергетичного агентства, для розширення й модернізації електромереж Південно-Східної Азії до 2050 року потрібно понад 300 млрд доларів. Із цієї суми 27 млрд доларів необхідні для створення транскордонних з’єднань до 2040 року.

Станом на 2025 рік із 18 пріоритетних проєктів інтерконекторів працювали дев’ять, із загальною потужністю близько 10 ГВт. Ще 13,7 ГВт заплановано до 2040 року. Одним із чинних елементів системи є лінія, якою до 200 МВт гідроелектроенергії з Лаосу надходить до Сінгапуру через Таїланд і Малайзію.

Серед головних перешкод для проєкту залишаються узгодження регуляторних і правових норм, правила тарифікації передачі електроенергії та залучення приватного капіталу. Сінгапур, який отримує понад 90% електроенергії з газу, планує до 2035 року імпортувати 6 ГВт низьковуглецевої електроенергії, значну частину — через майбутні регіональні інтерконектори.

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