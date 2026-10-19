Міністри ЄС доручили Єврокомісії вивчити податок на надприбутки — The Rio Times

У Люксембурзі, Люксембург, міністри фінансів ЄС 9 жовтня попросили Європейську комісію вивчити можливість запровадження нового податку на надприбутки компаній нафтового та газового секторів. Ініціативу щодо обговорення на рівні ЄС висунули Австрія, Німеччина, Італія, Польща, Португалія та Іспанія.

Як повідомляє The Rio Times, міністри також погодили створення робочої групи під керівництвом Єврокомісії. Вона має розглянути можливі варіанти збору та обмін практиками між державами-членами. Потенційні заходи передбачаються на національному рівні за технічної і правової підтримки Комісії.

Позиція Єврокомісії

Єврокомісар з питань економіки Валдіс Домбровскіс заявив, що держави-члени мають кращі можливості для встановлення таких податків. Єврокомісія погодилася опрацювати питання, однак не схвалила запровадження єдиного загальноєвропейського збору.

На саміті ЄС у Брюсселі 15–16 жовтня рішення щодо податку на надприбутки не ухвалювали. Поки що не визначено базу оподаткування, ставку, тривалість дії та територіальний масштаб можливого механізму.

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Прецедент 2022 року

У жовтні 2022 року Рада ЄС ухвалила Регламент 2022/1854, який запровадив тимчасовий солідарний внесок для компаній, що видобувають нафту, природний газ і вугілля, а також займаються нафтопереробкою. Він поширювався на компанії та постійні представництва в ЄС, якщо профільна діяльність становила щонайменше 75% їхнього обороту.

Мінімальна ставка внеску становила 33% від частини оподатковуваного прибутку, що більш ніж на 20% перевищував середній показник за чотири фінансові роки, починаючи з 2018-го. За даними фінального звіту Єврокомісії, за 2022–2023 податкові роки цей механізм приніс 26,15 млрд євро.

Польща вже ухвалила власний збір: закон, підписаний 1 жовтня, передбачає 60% податку на надлишковий прибуток від продажу рідкого палива. Польський уряд очікує надходження близько 4 млрд злотих.

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