Mitsubishi продасть Blackstone 49,9% холдингу LNG Canada за $1,6 млрд — Channel NewsAsia

Японська торговельна компанія Mitsubishi продасть фондам під управлінням Blackstone Credit & Insurance 49,9% у холдинговій компанії, через яку вона володіє часткою в канадському проєкті LNG Canada. Вартість угоди становитиме близько $1,6 млрд, повідомляє Channel NewsAsia.

Частка у канадському проєкті

Холдингова компанія володіє 15% LNG Canada — експортного проєкту скрапленого природного газу в провінції Британська Колумбія, який очолює Shell. Виробництво на об’єкті розпочалося у червні 2025 року.

Mitsubishi заявила, що продаж частки у холдинговій компанії не вплине на обсяги закупівель скрапленого природного газу та її відносини з клієнтами.

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Плани розширення

Нині холдинг закуповує у LNG Canada 2,1 млн тонн скрапленого газу на рік. Після розширення проєкту цей показник очікувано зросте удвічі — до 4,2 млн тонн щороку.

У вересні Shell і партнери ухвалили остаточне інвестиційне рішення щодо другої фази LNG Canada. Вона має подвоїти виробничу потужність підприємства до 28 млн тонн на рік. Mitsubishi повідомила, що розраховує залучити фінансові ресурси Blackstone для розвитку розширення та підвищення ефективності капіталу своїх інвестицій. Закриття угоди очікується у листопаді.

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