Модель PPPL пропонує змінити порядок нагрівання й стиснення плазми — OilPrice

Моделювання Принстонської лабораторії фізики плазми Міністерства енергетики США (PPPL) вказує, що нагрівання плазми перед її стисненням потенційно може істотно скоротити енергію, потрібну для досягнення запалювання термоядерної реакції. Про це повідомляє OilPrice.

У традиційному підході плазму спочатку стискають, збільшуючи її густину, а потім нагрівають до надвисоких температур. Нова модель пропонує змінити послідовність цих процесів. Дослідники вважають, що такий підхід може зробити шлях до запалювання енергоефективнішим, однак висновки моделі поки мають теоретичний характер.

Вплив вольфраму

Модель також показала, що домішка вольфраму в плазмі може значно ускладнити досягнення запалювання. За її даними, вміст лише однієї частини вольфраму на 10 тисяч частин плазми здатен удвічі підвищити необхідний для цього тиск.

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Це має значення для установок нового покоління, де вольфрам обрали матеріалом внутрішніх стінок через його здатність витримувати дуже високі температури. Потрапляння навіть невеликої кількості цього металу в плазму може погіршити ефективність процесу та вплинути на стабільність експерименту.

Можливий захист реакторів

Як можливий спосіб не допустити забруднення плазми вольфрамом розглядають покриття внутрішніх поверхонь рідким літієм. Фізик PPPL Джонатан Менард зазначив, що результати потребують подальшого вивчення, але вони окреслюють напрям для майбутніх досліджень.

Першого успішного запалювання термоядерного синтезу, за даними видання, досягли у 2022 році в Ліверморській національній лабораторії в Каліфорнії. Водночас галузь ще далека від практичного та комерційного застосування термоядерної енергетики.

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