Moeve домовилася продати алжирські активи підрозділам Pertamina — OilPrice

Іспанська енергетична компанія Moeve домовилася продати підрозділам індонезійської державної Pertamina свої активи з видобутку нафти й газу в Алжирі. Угода передбачає вихід Moeve з видобувного бізнесу в усьому світі, повідомляє OilPrice.

Родовища в басейні Беркін

Moeve продає всі свої частки в наземних родовищах басейну Беркін, де вона не була оператором: Rhourde el Khrouf, Bir el Msana та Ourhoud. Завершення передачі кожного з активів залежить від виконання звичних для таких угод умов, зокрема отримання необхідних дозволів від алжирської влади.

Фінансових деталей операції сторони не розкрили. Компанія заявила, що продовжить шукати в Алжирі можливості для розвитку відновлюваної енергетики, зеленого водню та його похідних, а також інших проєктів енергетичного переходу й промислової, нафтохімічної, хімічної та комерційної співпраці.

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Подальша діяльність Moeve

Moeve змінила назву з Cepsa у 2024 році. Майже 62% компанії належить суверенному інвестиційному фонду ОАЕ Mubadala. У компанії також зазначили, що її подальші ініціативи в Алжирі спиратимуться на тривалу співпрацю з державною Sonatrach.

Попри вихід із видобутку, Moeve збереже нафтопереробний бізнес в Іспанії. За перші дев'ять місяців 2026 року показник базового прибутку компанії, або core earnings, подвоївся порівняно з аналогічним періодом попереднього року завдяки високій маржі переробки, збільшенню завантаження потужностей і обсягів виробництва. Минулого тижня Moeve та португальська Galp припинили переговори про можливе об'єднання їхніх нафтопереробних і роздрібних паливних активів.

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