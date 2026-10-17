МВФ схвалив Болівії позику на $1,9 млрд для підтримки економіки — OilPrice

Виконавча рада Міжнародного валютного фонду 2 жовтня схвалила позику Болівії на 1,9 млрд доларів. Кошти мають допомогти країні, яка потерпає від дефіциту пального, скорочення газових доходів та зростання вартості імпортованого палива.

Як повідомляє OilPrice, умовою фінансування є скорочення паливних субсидій і суттєве зменшення державних видатків. Болівійський Конгрес погодив позику у вересні. Очікується, що програма також відкриє країні доступ ще до 4 млрд доларів фінансування від Світового банку та інших кредиторів.

Скорочення запасів і експорту газу

У квітні підтверджені запаси природного газу Болівії оцінювали у 3,7 трлн кубічних футів. За останнє десятиліття експорт газу скоротився майже на 60% через спад видобутку. Водночас природний газ забезпечує близько 70% виробництва електроенергії в країні.

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За даними видання, роки недостатніх інвестицій у газову галузь, відсутність нових успішних відкриттів родовищ і слабкий розвиток відновлюваної енергетики посилили паливну кризу. Експерти, на яких посилається OilPrice, попереджають, що приблизно до 2030 року Болівія може перетворитися на нетто-імпортера природного газу.

Реформи та паливний дефіцит

Уряд уже підвищив ціни на паливо, а з початку наступного року очікується скасування подальших субсидій на бензин. Скорочення підтримки торік викликало протести, а в червні та липні протестувальники кілька тижнів блокували дороги.

Щоб послабити нестачу дизельного палива та зростання цін, влада у вересні оголосила про намір утричі збільшити фінансування закупівель нафтопродуктів. У липні міністр енергетики Марсело Бланко повідомив, що приватному сектору дозволили імпортувати та продавати нафтопродукти. Державна вуглеводнева компанія також має зосередитися на розвідці, видобутку та переробці.

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