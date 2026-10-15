На Кіпрі очікують NAVTEX для досліджень кабелю до Криту до кінця жовтня — Cyprus Mail

На Кіпрі до кінця жовтня очікують на оприлюднення NAVTEX — навігаційного повідомлення для суден — щодо досліджень морського дна для прокладання кабелю між Кіпром і Критом у межах проєкту Great Sea Interconnector. Про це 15 жовтня заявив міністр енергетики Кіпру Міхаель Даміанос, повідомляє Cyprus Mail.

За словами міністра, грецька берегова охорона в середу повідомила, що дослідження проводитиме Abeille Marengo — дослідницьке судно під французьким прапором. Даміанос сказав, що NAVTEX очікують найближчими днями або тижнями, але неодмінно до завершення жовтня.

Виплати оператору

Міністр також заявив, що через просування проєкту уряд Кіпру виплатить 25 млн євро грецькому незалежному оператору системи передачі електроенергії Admie до завершення проєкту. У 2024 році кіпрський уряд домовився сплачувати Admie по 25 млн євро щороку, щоб оператор мав стабільний дохід під час інвестування до того, як інтерконектор почне приносити прибуток.

Згодом кіпрська влада призупинила ці платежі, пояснивши це відсутністю прогресу в реалізації проєкту минулого року. Після цього французька компанія з управління активами Meridiam отримала контрольний пакет у проєкті — 66%. Уряд Кіпру очікує, що це пришвидшить його завершення.

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Спірні морські зони

Заплановані дослідження можуть відбуватися у водах, на які претендують і Греція, і Туреччина. Такі розбіжності вже перешкоджали дослідженням морського дна між Кіпром і Грецією.

У 2024 році Туреччина направила військово-морські судна після того, як італійське дослідницьке судно Ievoli Reulme зайшло у води, які Анкара вважає своїми. Греція також направила до району свої кораблі, зокрема фрегати Nikiforos Fokas та Aittitos.

Греція та Республіка Кіпр, посилаючись на Конвенцію ООН з морського права, вважають, що острови формують власні виключні економічні зони. Туреччина, яка не є учасницею конвенції, дотримується іншої позиції. Повідомлення про можливе попереднє інформування Туреччини грецькою та французькою сторонами перед оприлюдненням NAVTEX наразі не підтверджені.

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