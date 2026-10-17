На Київщині запровадили аварійні відключення світла у трьох районах
Увечері 17 жовтня в Обухівському, Фастівському та Бучанському районах Київської області запровадили аварійні відключення електроенергії. Обмеження діють на частині Київщини.
Про це повідомляє Київська ОВА в Telegram із посиланням на ДТЕК Київські регіональні електромережі.
«За командою Укренерго введені екстрені відключення у Фастівському, Бучанському та Обухівському районах. В інших районах діють стабілізаційні графіки», — йдеться у повідомленні.
Як повідомлялося, уночі та вранці 17 жовтня росіяни атакували енергетичну інфраструктуру десяти областей.
У суботу в низці регіонів України застосовуються графіки погодинних відключень, а в усіх областях — графіки обмеження потужності для промисловості й бізнесу.
Джерело: КОВА
В Україні 17 жовтня діятимуть жорсткіші графіки відключення світла.
Через наслідки російських обстрілів 16 жовтня у кількох областях України запровадили аварійні відключення електроенергії.
Російські терористичні війська увечері 16 жовтня атакували магістральну мережу на Рівненщині. Через це у Рівному та області у великої кількості людей зникло світло.