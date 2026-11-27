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Станом на 14:20 п’ятниці, 27 листопада, в частині районів Київської області діють екстрені графіки відключення світла.

«Київщина: за командою Укренерго в Бучанському, Обухівському та Фастівському районах введені екстрені відключення. Нагадаємо, під час екстрених відключень графіки не діють», — йдеться у повідомленні ДТЕК у Телеграмі.

Нагадаємо, 27 листопада світло вимикатимуть протягом усієї доби.

Росія перейшла від точкових ударів по ключовому обладнанню енергопідстанцій до масованих атак касетними боєприпасами, намагаючись пошкодити якомога більше елементів інфраструктури.

Трипільська теплоелектростанція на Київщині повністю припинила виробництво електроенергії та тепла через масштабні руйнування, спричинені російськими атаками. Наразі на території підприємства триває розбір завалів.

9 листопада унаслідок чергової атаки пошкодженоТрипільську теплоелектростанцію. У «Центренерго» назвали наслідки обстрілу надзвичайно серйозними.

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