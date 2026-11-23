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Енергетики всю ніч працювали над ліквідацією наслідків російських атак на Одещині та Дніпропетровщині, де зазнала значних пошкоджень енергетична інфраструктура. В Одеській області вже відновили живлення критично важливих об’єктів.

Про це НЕК «Укренерго» повідомляє у Фейсбуці.

«На Одещині вдалося частково стабілізувати ситуацію. В Одесі відновлено електропостачання критичної інфраструктури», — йдеться у повідомленні.

На Дніпропетровщині ситуація залишається значно складнішою. У регіоні діють графіки погодинних відключень. Енергетики продовжують роботи, щоб якнайшвидше зменшити обсяг обмежень.

Зазначається, що у сьогодні у частині областей України цілодобово діятимуть планові обмеження: ⁠для промисловості — графіки обмеження потужності; ⁠для всіх категорій споживачів — графіки погодинних відключень (від 1 до 4 черг).

В Укренерго також нагадали, що актуальні графіки відключень потрібно перевіряти на офіційних сторінках операторів системи розподілу.

Нагадаємо, в Одесі поступово відновлюють водопостачання після знеструмлення.

Ситуація з електропостачанням Одеси та прилеглих районів залишається вкрай складною. Станом на 22 листопада через масштабні пошкодження магістральних електромереж передати споживачам необхідний обсяг електроенергії поки неможливо. Енергетики вже частково відновлюють живлення критичної інфраструктури та шукають технічні рішення, щоб поступово повернути світло іншим споживачам.

В Одесі з 23 до 27 листопада включно школярі навчатимуться дистанційно. Таке рішення ухвалили через значні перебої з електроенергією, теплом і водою в місті. Дитячі садки в цей період працюватимуть лише з черговими групами.

В Одесі та Одеському районі під час повітряної тривоги сталися відключення електроенергії. Щойно безпекова ситуація дозволить, енергетики оглянуть пошкоджене обладнання та розпочнуть відновлювальні роботи.

Внаслідок ворожого обстрілу Одеси 18 листопада 2026 року пошкоджень зазнала будівля Музею сучасного мистецтва.

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