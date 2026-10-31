На Рогунській греблі в Таджикистані прорвало резервуар — OilPrice

На будівництві Рогунської греблі в Таджикистані стався прорив промислового резервуара, через який вода потрапила до тунелю. Державна служба нагляду за промисловою та гірничою безпекою Таджикистану повідомила, що аварія сталася 21 жовтня на ділянці об’єкта, який ще будується.

Вода потрапила до будівельного тунелю

Як повідомляє OilPrice, агентство Asia-Plus з посиланням на представника міністерства писало, що після розриву резервуара вода хлинула до тунелю. У цей час там виконували роботи працівники субпідрядника Sino Hydro, які потрапили під потік технічної води.

Представник міністерства заявив, що внаслідок інциденту ніхто не постраждав. За його словами, працівникам надали першу допомогу, після чого вони повернулися до роботи.

Свідки повідомили про травмованих

Водночас Радіо Озоді 27 жовтня оприлюднило репортаж із відео події, в якому стверджувалося, що інцидент був серйознішим. За даними журналістів із посиланням на очевидців, аварія сталася 22 жовтня, а частина працівників опинилася під завалами, які потік води заніс до тунелю. Свідки також повідомили про понад п’ятьох травмованих.

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Один із працівників об’єкта сказав Радіо Озоді, що це був нещасний випадок, не пов’язаний із якістю будівництва.

Відомості про безпеку на об’єкті

Раніше таджицькі посадовці визнавали, що протягом 2025 року на Рогунській греблі сталося вісім аварій, однак не уточнювали їхнього характеру та кількості загиблих або поранених. За офіційною статистикою, у Таджикистані в 2025 році зареєстрували 46 промислових аварій на підприємствах і шахтах, унаслідок яких загинули 40 людей і ще 27 зазнали травм.

Після завершення за максимальним проєктом висота Рогунської греблі має сягнути 335 метрів. За деякими оцінками, уряду Таджикистану для добудови проєкту ще необхідно залучити майже 6 мільярдів доларів фінансування.

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