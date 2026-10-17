На Шрі-Ланці стався загальнонаціональний блекаут — Anadolu Agency

На Шрі-Ланці в суботу сталася загальнонаціональна аварія в електроенергетичній системі. Влада працювала над відновленням подачі електроенергії, повідомляє Anadolu Agency з посиланням на місцеві медіа.

Нестабільність у системі

Причиною відключення у повідомленнях назвали нестабільність електроенергетичної системи. Міністр енергетики Анура Карунатхілаке заявив, що аварію могли спричинити проблеми на електростанції Аппер-Котмале. Він подав цю версію як імовірну причину збою, а не як остаточно встановлений висновок.

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Заходи для відновлення електрики

Національний системний оператор попросив власників дахових сонячних фотоелектричних установок відключити їх до подальшого повідомлення. За даними місцевого видання Newswire, цей крок має підтримати роботи з відновлення електропостачання.

Перебої з електрикою фіксували в кількох частинах острова. Роботи з повернення електропостачання споживачам тривали, тоді як влада продовжувала відновлювати подачу електроенергії.

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