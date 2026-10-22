На Тайвані державним компаніям CPC Corp і Taiwan Power Co може стати складніше стримувати внутрішні ціни на енергію, якщо Законодавчий юань не схвалить додатковий бюджет для покриття зростання енергетичних витрат. Про це під час засідання фінансового комітету парламенту в Тайбеї заявила міністерка Генерального управління бюджету, обліку та статистики Чень Шу-цзи, повідомляє Taipei Times.

За її словами, без додаткового державного фінансування сукупні збитки CPC Corp до кінця року можуть сягнути 127,6 млрд тайванських доларів, або 3,93 млрд доларів США. Накопичені збитки Taiwan Power Co з 2020 року вже становлять 371,2 млрд тайванських доларів, свідчать дані Міністерства економіки Тайваню.

Бюджет і докапіталізація

Кабінет міністрів запропонував додатковий бюджет обсягом 607,6 млрд тайванських доларів, який передбачає субсидії для двох державних компаній. Якщо парламент не ухвалить пропозицію до кінця року, вона втратить чинність.

Чень Шу-цзи зазначила, що самих субсидій буде недостатньо для компенсації накопичених збитків CPC Corp. Тому, за її словами, необхідною є запланована докапіталізація компанії на 233,8 млрд тайванських доларів. Оплачений капітал CPC Corp становить близько 130,1 млрд тайванських доларів, а прогнозовані збитки без додаткового фінансування можуть майже повністю його нівелювати.

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Погіршення фінансового стану компанії, за словами посадовиці, може ускладнити залучення банківського фінансування, послабити її кредитоспроможність і перешкодити закупівлям сирої нафти. Це, своєю чергою, може створити ризики для енергопостачання та посилити інфляційний тиск.

Питання щодо проєкту на Алясці

Депутати також запитували, чи можуть кошти від запланованого збільшення капіталу бути спрямовані на інвестиції CPC Corp у проєкт зі скрапленого природного газу на Алясці. Компанія веде переговори про купівлю 6 млн тонн СПГ щороку, а потенційні інвестиції можуть сягнути 4,4 млрд доларів США.

Поставки можуть розпочатися у 2032 році, якщо проєкт розвиватиметься за графіком, однак деталі купівлі та інвестування ще узгоджуються. Чень Шу-цзи заявила, що запропонована докапіталізація включає фінансування термінових і необхідних проєктів газової інфраструктури, тоді як інвестиції в аляскинський проєкт ще не узгоджені остаточно.

Опозиційні партії, які мають більшість у Законодавчому юані, неохоче підтримують додаткове фінансування CPC Corp і Taiwan Power Co через незгоду з енергетичною політикою Демократичної прогресивної партії. Вона передбачає поступову відмову від атомної енергетики, розвиток відновлюваних джерел та значну залежність від викопного палива, зокрема СПГ. За перші вісім місяців року викопне паливо забезпечило понад 85% виробництва електроенергії на Тайвані.

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