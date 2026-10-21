На Житомирщині призупиняють роботу пунктів незламності через хорошу ситуацію зі світлом

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У Коростишівській громаді Житомирської області тимчасово припиняють роботу «пунктів незламності» через поліпшення ситуації з електропостачанням.

Водночас російські війська атакували об’єкт критичної інфраструктури на території громади. За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.

Місцева влада закликає жителів стежити за офіційними повідомленнями, не ігнорувати повітряні тривоги та своєчасно прямувати до укриттів. Також громадян просять не публікувати фото й відео з місця удару та роботи профільних служб.

Джерело: Юрій Денисовець, допис у Facebook.

Станом на ранок 21 жовтня через російські обстріли частина споживачів у шести областях України залишилася без електроенергії. За даними «Укренерго», у деяких регіонах також діють графіки відключень світла обсягом до двох черг.

Внаслідок російської атаки на Київ загинула людина, дрон влучив у 24-поверхівку.

Нагадаємо, російські дрони атакували Київ, у двох районах виникли пожежі.

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