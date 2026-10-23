NABEP збільшила видобуток у Венесуелі на 20 тисяч барелів нафтового еквівалента — OilPrice

Приватна компанія North American Blue Energy Partners (NABEP), яка співпрацює з адміністрацією США для нарощування нафтовидобутку у Венесуелі, з серпня збільшила видобуток приблизно на 20 тисяч барелів нафтового еквівалента на добу. Як повідомляє OilPrice з посиланням на обізнане з діяльністю компанії джерело Bloomberg, у середині жовтня її видобуток становив близько 223 500 барелів нафтового еквівалента на добу.

Нові бурові установки

За словами співрозмовника Bloomberg, NABEP найближчим часом планує активувати ще три бурові установки на родовищах, які вже експлуатує. Це має подвоїти кількість активних установок у проєктах компанії.

Наразі NABEP має три активні бурові установки в районі Хунін у нафтовому поясі Ориноко у Венесуелі. Одна з нових установок уже прибула до країни, стверджує джерело Bloomberg.

Плани розширення

25-річний план NABEP передбачає залучення у Венесуелі загалом 60 бурових установок і 70 одиниць важкої техніки для будівництва. Компанія розраховує згодом збільшити власний видобуток у країні вдесятеро.

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NABEP очолює бізнесмен венесуельського походження Алехандро Бетанкур. Компанія заявляє про намір швидко розширювати діяльність на озері Маракайбо та в нафтовому поясі Ориноко, а її короткострокова мета — збільшити видобуток до понад 1 млн барелів на добу.

За даними OilPrice, тимчасова влада Венесуели надала NABEP 100-річні концесії на 17 нафтових родовищ із підтвердженими запасами приблизно 65 млрд барелів. Видання зазначає, що нова нафтова інфраструктура може потребувати до 100 млрд доларів інвестицій.

Водночас аналітична компанія Rystad Energy у вересні заявила, що оцінка в 100 млрд доларів відображає довгострокову потребу у фінансуванні, а не вже залучений капітал. NABEP не розкривала детальної структури фінансування операцій.

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