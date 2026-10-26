Нафта Brent коштувала $115,41 за барель 26 жовтня — Fortune

Станом на 8:15 за східним часом США 26 жовтня нафта марки Brent коштувала $115,41 за барель. Це на 23 центи менше порівняно з ранком попереднього дня, коли ціна становила $115,64, повідомляє Fortune.

За місяць котирування Brent зросли на 13,30%: місяць тому барель коштував $101,86. У річному вимірі ціна збільшилася на $49,48, або на 75,04%, з $65,93 за барель.

Чинники ціни нафти

Ціна нафти залежить від попиту й пропозиції, а також від очікувань учасників ринку щодо майбутніх поставок і споживання. На котирування можуть впливати геополітичні події, рішення ОПЕК+ та ризики економічного спаду.

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Під час торгів ф’ючерсними контрактами ціни оновлюються постійно, поки учасники ринку укладають угоди на майбутні поставки. Brent є основним світовим еталоном для оцінки вартості нафти, тоді як West Texas Intermediate, або WTI, вважають ключовим орієнтиром для Північної Америки.

Вплив на пальне та інфляцію

Вартість сирої нафти є однією з основних складових роздрібної ціни пального, хоча на неї також впливають витрати на переробку, оптове постачання, податки й націнки автозаправних станцій. Зростання нафтових котирувань зазвичай підвищує витрати на транспортування та енергію, що може позначатися на цінах повсякденних товарів.

Fortune також зазначає, що суттєве подорожчання нафти здатне впливати на попит на природний газ: деякі підприємства можуть замінювати нафту газом у тих процесах, де це можливо. Це, своєю чергою, підвищує попит на природний газ.

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