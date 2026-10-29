Нафта подешевшала після повідомлень про контакти США з Іраном — The National

Ціни на нафту знизилися вранці 29 жовтня після повідомлень про дипломатичні зусилля США щодо Ірану. Вартість Brent о 7:48 за часом ОАЕ опустилася до 114,10 долара за барель після зростання більш ніж на 1% під час попередньої сесії. Американська нафта WTI торгувалася вище 101 долара за барель, повідомляє The National.

Лист до іранської сторони

The Wall Street Journal із посиланням на американських посадовців повідомила, що віцепрезидент США Джей Ді Венс надіслав листа голові Ради національної безпеки Ірану Мохсену Резаї. За даними видання, метою було відновити мирні переговори.

Президент США Дональд Трамп заявив журналістам, що не доручав Венсу звертатися до іранської сторони. За його словами, лист стосувався медичних товарів та іншої допомоги людям, які її потребують.

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Дипломатичні кроки посилили надії на врегулювання, однак учасники ринку й надалі враховують невизначеність довкола конфлікту та ризик подальших перебоїв із постачанням нафти з Близького Сходу.

Волатильність і прогноз UBS

Напередодні Brent завершила торги на рівні 115,32 долара за барель, додавши 1,3%. WTI подорожчала на 2,9% — до 102,78 долара за барель. Головний економіст і керівник дослідницького напряму Emirates NBD Нік Штадтміллер зазначив, що ціни залишаються волатильними через події, які впливають на регіональний видобуток та інфраструктуру.

Швейцарський банк UBS очікує, що наприкінці року Brent триматиметься поблизу 110 доларів за барель. Аналітик UBS Джованні Стауново пояснив прогноз скороченням світових запасів, завершенням значної частини запланованих вивільнень стратегічних резервів, високою вартістю фрахту, обмеженою кількістю танкерів і відновленням імпорту нафти Китаєм.

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