Нафта подешевшала після заяви Трампа про переговори з Іраном — Channel NewsAsia

Ціни на нафту 9 жовтня знизилися після заяви президента США Дональда Трампа про продуктивні переговори з Іраном і відсутність планів атакувати країну до проміжних виборів до Конгресу США 3 листопада. Як повідомляє Channel NewsAsia, це частково послабило побоювання ринку щодо постачання нафти з Близького Сходу.

Котирування знизилися

Станом на 02:20 за Гринвічем ф’ючерси на нафту Brent втратили 72 центи, або 0,7%, і коштували 103,53 долара за барель. Ф’ючерси на американську нафту West Texas Intermediate знизилися на 52 центи, або 0,6%, до 90,97 долара за барель.

Водночас Brent ішла до тижневого зростання після того, як 8 жовтня завершила торги на 4% вище. Це пов’язували зі збільшенням атак на судна, що перевозять нафту з Близького Сходу. WTI прямувала до незначного тижневого зниження, попри перебої з постачанням через ураган, який наближався до узбережжя Мексиканської затоки.

Переговори та санкції

Трамп 8 жовтня заявив, що Вашингтон веде з Тегераном продуктивні переговори. Це пролунало після повідомлень медіа про те, що він розглядав можливість атаки на Іран до виборів.

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Іранське агентство Tasnim того ж дня повідомило, що міністр закордонних справ Аббас Арагчі заявив про розгляд Тегераном відповіді США на пропозицію, яка передбачає відновлення роботи Ормузької протоки впродовж семи днів. За даними видання, війна триває восьмий місяць, а США продовжують економічний тиск на Іран, намагаючись її припинити.

Ризики для поставок

США 8 жовтня запровадили нові санкції проти осіб, мереж і 17 суден, що перевозять іранську нафту, нафтопродукти та нафтохімічну продукцію. Загрози судноплавству в Перській затоці та Ормузькій протоці зросли в жовтні. До війни через протоку проходили обсяги, еквівалентні приблизно 20% світових поставок нафти й пального.

Додатковим чинником для ринку став ураган Ісаяс у Мексиканській затоці. За даними Управління морських мінеральних ресурсів США, станом на 8 жовтня виробники зупинили видобуток близько 1,3 млн барелів нафти на добу, або 62,9% поточного видобутку в регіоні.

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