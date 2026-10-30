Нафта подорожчала більш ніж на 2% після інцидентів в Ормузькій протоці — The National

Ціни на нафту 30 жовтня зросли більш ніж на 2% після інцидентів із танкерами в Ормузькій протоці та на тлі побоювань інвесторів щодо можливого відновлення воєнних дій США проти Ірану. Як повідомляє The National, вартість Brent о 19:32 за часом ОАЕ піднялася на 2,37% — до 117,56 долара за барель, а WTI додала 2,13% — до 104,17 долара.

Інциденти в протоці

Корпус вартових ісламської революції Ірану заявив, що нафтовий танкер натрапив на морську міну, коли намагався пройти Ормузьку протоку «несанкціонованим маршрутом».

Цьому передував інший випадок у ніч проти 30 жовтня. Британська служба морських торговельних операцій UKMTO повідомила, що до корпусу іншого танкера мале судно прикріпило вибухівку. Спочатку надходили повідомлення, що судно уразив снаряд.

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Ринок і переговори

За тиждень Brent може зрости на 0,64%, а WTI — майже на 1%. За підсумками жовтня котирування Brent, за розрахунками видання, прямують до зростання приблизно на 15%, WTI — на 12%. Це може стати четвертим поспіль місяцем підвищення цін.

Президент США Дональд Трамп заявив, що війна з Іраном, яка триває дев’ятий місяць, на його думку, незабаром завершиться, не уточнивши подробиць. Раніше він казав, що Вашингтон не завдаватиме ударів по Ірану до проміжних виборів у США 3 листопада.

Тим часом катарські посередники повернулися до Тегерана для продовження спроб досягти домовленості між США та Іраном, повідомило Reuters із посиланням на поінформованого співрозмовника. Іранський посадовець сказав The National, що Тегеран «вітає будь-які зусилля, спрямовані на переговори, діалог або колективні консультації».

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