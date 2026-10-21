Нафта подорожчала через ризики для постачання з Близького Сходу — Channel NewsAsia

Ціни на нафту в середу зросли на тлі занепокоєння щодо можливих перебоїв із постачанням із Близького Сходу, зокрема через загрози нафтовій інфраструктурі Саудівської Аравії та ризики судноплавства в Червоному морі. Ф'ючерси на Brent станом на 00:22 за Гринвічем додали 85 центів, або 0,78%, до 109,64 долара за барель. Американська нафта WTI зросла на 76 центів, або 0,78%, до 98,58 долара за барель, повідомляє Channel NewsAsia.

Ризики для морських перевезень

За даними іранських медіа, ВМС Корпусу вартових ісламської революції заявили, що супертанкер загорівся після зіткнення з морською міною на південь від Ормузької протоки. Вони стверджували, що судно порушило іранські правила.

Судновий трекер Kpler у понеділок повідомив щонайменше про 18 атак на судна за два тижні. Аналітики LSEG зазначили, що атаки на танкери поширилися за межі Ормузької протоки. За їхньою оцінкою, Іран націлювався на судна навіть у районі Оманської затоки, що створює загрозу для відвантаження нафти поза Арабською затокою, а також для перевалок між суднами.

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Атаки та коливання котирувань

Єменські хусити в понеділок узяли на себе відповідальність за атаки на об'єкт Saudi Aramco в Янбу, нафтове родовище Шайба, а також аеропорти Ер-Ріяда й Абхи. Кількість загиблих унаслідок атаки хуситів на урядові сили Ємену того ж дня зросла до 73 осіб на тлі посилення бойових дій.

Напередодні котирування знижувалися після того, як президент Ірану обговорив посередницькі зусилля на зустрічі з начальником штабу армії Пакистану в Тегерані. У вівторок Brent завершила торги падінням на 76 центів, або 0,69%, до 108,79 долара за барель, хоча раніше досягала п'ятимісячного максимуму в 111,99 долара. Листопадовий контракт WTI, термін дії якого сплив у вівторок, подешевшав на 1,87 долара, або 1,8%, до 101,79 долара.

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив, що Тегеран не отримав відповіді від Саудівської Аравії чи єменських хуситів на пропозицію допомогти організувати мирні переговори. Тим часом, за оцінками восьми аналітиків, опитаних Reuters, запаси сирої нафти у США за тиждень до 16 жовтня могли скоротитися приблизно на 800 тисяч барелів.

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