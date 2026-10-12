Нафта подорожчала на 2% після атак у Саудівській Аравії — OilPrice

Ціни на нафту в Саудівській Аравії та на світовому ринку в понеділок зросли до найвищого рівня майже за два тижні після нових атак на королівство й танкери поблизу Ормузької протоки. За OilPrice, вранці вартість американської нафти WTI становила 93,78 долара за барель, що на 1,93 долара, або 2,1%, більше. Brent подорожчала на 2,09 долара, або 2%, — до 106,80 долара за барель.

Атаки в Саудівській Аравії та біля Ормузької протоки

Зростання котирувань відбулося після атак упродовж вихідних. Зокрема, хусити завдали удару по міжнародному аеропорту Ер-Ріяда в суботу: за даними OilPrice, загинули 13 людей, понад 300 дістали поранення. У неділю також повідомляли про подальші атаки та ураження двох танкерів поблизу Оману й в Ормузькій протоці.

Атаки на судна можуть перешкодити відновленню експорту нафти з Перської затоки. У вересні він сягнув 81% довоєнного рівня. Відвантаження сирої нафти й конденсату відновилися до 91%, тоді як експорт нафтопродуктів залишався на рівні 60%.

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ОПЕК переглянула очікування щодо попиту

Генеральний секретар ОПЕК Хайсам аль-Гайс заявив, що організація очікує зростання світового попиту на нафту у 2026 році лише на 400 тис. барелів на добу. На початку року прогноз передбачав приріст на 1,4 млн барелів на добу. Водночас нова оцінка дещо вища за вересневий прогноз, коли ОПЕК очікувала зростання на 380 тис. барелів на добу.

В ОПЕК розраховують, що частина попиту, відкладеного через цьогорічні перебої, повернеться у 2027 році. Міжнародне енергетичне агентство, своєю чергою, прогнозує скорочення світового споживання нафти на 2,5 млн барелів на добу у 2026 році та відновлення на 2,6 млн барелів на добу у 2027-му. Goldman Sachs підвищив грудневий прогноз для Brent із 85 до 90 доларів за барель, оцінивши премію за геополітичні ризики у понад 20 доларів за барель.

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