Нафта подорожчала після атак хуситів у Саудівській Аравії — Channel NewsAsia

Ціни на нафту зросли 22 жовтня після нових атак єменських хуситів у Саудівській Аравії. На тлі загострення ситуації США наказали частині дипломатів і членів їхніх сімей залишити американські місії в королівстві, повідомляє Channel NewsAsia з посиланням на Reuters.

Зростання нафтових котирувань

Ф’ючерси на нафту марки Brent подорожчали на 1,29 долара, або на 1,2%, — до 110,11 долара за барель. Американська нафта West Texas Intermediate зросла на 97 центів, або на 1%, — до 98,12 долара за барель.

Напередодні Brent завершила торги майже без змін, тоді як WTI подешевшала на 67 центів. Американські посадовці також повідомили Reuters, що Держдепартамент США планує відкликати членів сімей співробітників із низки інших американських представництв у регіоні.

Атаки та ризики для судноплавства

Підтримувані Іраном єменські хусити в середу завдали ударів по кількох цілях. Унаслідок атаки на цивільний аеропорт у Даммамі загинула щонайменше одна людина, ще восьмеро були поранені. Двоє людей загинули під час удару безпілотника по саудівському нафтовому родовищу.

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Іранські медіа також повідомляли про вибухи в Сіріку на півдні Ірану. Їхнє походження та характер на той момент були невідомими.

За даними Kpler, протягом останніх двох тижнів сталося щонайменше 18 атак на судноплавство. Аналітики LSEG попередили, що, за їхньою оцінкою, Іран атакує танкери не лише в Ормузькій протоці, а й в Оманській затоці, ставлячи під загрозу відвантаження нафти з країн Перської затоки та перевалку вантажів між суднами.

Управління енергетичної інформації США повідомило, що запаси сирої нафти в країні за тиждень скоротилися на 3,06 млн барелів — до 412,5 млн барелів. Водночас запаси дистилятів, зокрема дизельного та пічного пального, зросли на 1,68 млн барелів — до 104,3 млн барелів.

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