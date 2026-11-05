Нафта втратила понад 8% на тлі виборів до Конгресу США — RMF24

На світових ринках нафта різко подешевшала на тлі політичних змін у США: у середу ціни на сировину впали більш ніж на 8%. У четвер котирування продовжили знижуватися. Барель американської нафти WTI коштував 87,16 долара, що на 1,09% менше, ніж раніше, а Brent — 94,20 долара, втративши 0,44%.

Очікування щодо війни з Іраном

Інвестори пов'язують динаміку ринку з перемогою демократів на додаткових виборах до американського Конгресу. За даними RMF24, демократи здобули більшість у Палаті представників і Сенаті, зокрема отримали щонайменше сім сенатських мандатів, що раніше належали республіканцям.

Ринок пов'язує падіння цін зі сподіваннями, що зміна балансу сил у Конгресі може прискорити кроки для завершення війни з Іраном. Старший віцепрезидент із торгівлі BOK Financial Securities Inc. Денніс Кісслер заявив, що контроль демократів над Конгресом міг би обмежити американські військові витрати та привести до швидшого завершення війни.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Запаси палива у США скорочуються

Водночас запаси нафти та нафтопродуктів у США продовжують зменшуватися. Американський Департамент енергетики повідомив, що за минулий тиждень запаси нафти скоротилися на 0,9 млн барелів — до 409,8 млн барелів. Це п'ятий тиждень поспіль зі зниженням показника.

Запаси бензину зменшилися на 0,2 млн барелів — до 209 млн барелів. Запаси дизельного та пічного пального впали на 3,6 млн барелів, або на 3,5%, до 99,3 млн барелів. За інформацією видання, запаси дистилятів опустилися нижче 100 млн барелів і досягли найнижчого рівня з 2003 року.

Попри останнє падіння, від початку року WTI подорожчала на 51,6%, а Brent — на 54,6%.

Читай нас у