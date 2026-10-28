Нафтогаз і Держдеп США домовилися про співпрацю для залучення інвестицій в Україну

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Група «Нафтогаз» і Державний департамент США підписали меморандум про співпрацю в нафтогазовому секторі.

Документ передбачає залучення американських інвестицій, технологій та досвіду для збільшення видобутку й підвищення ефективності української енергетичної галузі.

Про це повідомив виконувач обов’язків голови правління НАК «Нафтогаз України» Сергій Федоренко.

За його словами, меморандум створює основу для участі американських компаній у спільних проєктах в Україні. Нафтогаз зацікавлений у залученні іноземних партнерів, які мають сучасні технології та фінансові можливості для розвитку галузі.

Наступним кроком стане залучення потенційних інвесторів до переговорів і підготовка конкретних інвестиційних проєктів.

Джерело: Сергій Федоренко, Facebook

Виконувач обов’язків голови правління «Нафтогазу» Сергій Федоренко повідомив, що Україна планує імпортувати газ протягом зимового періоду. Найбільші обсяги закупівель очікуються в пік опалювального сезону — на початку 2027 року. За словами очільника компанії, найскладнішим періодом стане перший квартал наступного року.

Нагадаємо, що Нафтогаз підготував 24 сценарії роботи взимку з урахуванням атак Росії.

Росіяни атакували газовидобувний об’єкт Нафтогазу на Харківщині.

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