Нафтогазові компанії США могли заробити $130 млрд під час війни з Іраном — Al Jazeera

За оцінкою The New York Times, 51 велика нафтогазова компанія США могла заробити понад $130 млрд за шість місяців війни США та Ізраїлю проти Ірану. Американці водночас витратили додаткові $150 млрд на бензин і дизельне пальне, повідомляє Al Jazeera.

Оцінка охоплює період із квітня до вересня та ґрунтується на фінансових результатах 51 великої американської компанії. За ті самі місяці 2025 року вони сукупно отримали менш ніж $47 млрд прибутку. За даними Climate Solutions Lab Браунівського університету, від початку війни 28 лютого додаткові витрати американців на пальне в середньому перевищили $1150 на домогосподарство.

Прибутки видобувників і переробників

Експерт Інституту міжнародних політичних досліджень у Мілані Насер ат-Тамімі пояснив, що видобувники сирої нафти виграють від вищих цін, а нафтопереробні компанії — від високої маржі через дефіцит дизельного та інших видів пального. На ринок також вплинули пошкодження нафтопереробних підприємств на Близькому Сході й у Росії, перебої з перевезеннями через Ормузьку протоку та торговельні обмеження.

ExxonMobil і Chevron повідомили про прибутки на рівні від $10 млрд до $15 млрд. Водночас The New York Times зазначає, що ці показники загалом були нижчими за рівень 2022 року, коли ціна на нафту сягала приблизно $100 за барель. У квітні—вересні середня ціна становила близько $90 за барель.

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Прибуток Valero Energy у третьому кварталі зріс більш ніж у шість разів — до $6,83 млрд. Phillips 66 повідомила про рекордний квартальний чистий прибуток: він збільшився зі $133 млн роком раніше до $5,62 млрд.

Ризики для постачань і цін

Геополітичний аналітик Джеффрі Міллер назвав війну США та Ізраїлю проти Ірану найбільшим за останні роки шоком пропозиції на світових ринках нафти й нафтопродуктів. За його словами, американські оператори можуть скористатися премією за ризик, тоді як виробники в країнах Перської затоки стикаються з вищими витратами, ризиками та фізичними пошкодженнями інфраструктури.

За даними моніторингової організації ACLED, Іран і підтримувані ним угруповання здійснили щонайменше 172 атаки на невійськову інфраструктуру в шести країнах Ради співробітництва арабських держав Перської затоки. Іран також фактично обмежив прохід більшості суден через Ормузьку протоку, а США у відповідь запровадили морську блокаду іранських поставок нафти й газу.

Стратегиня Rabobank Флоренс Шміт вважає, що ціни на ключові енергоресурси можуть залишатися високими і наступного року, доки зберігається невизначеність щодо тривалості війни. За прогнозом Світового банку, ціни на сировинні товари цього року зростуть на 23%.

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