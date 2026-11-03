Нафтові підрядники заявили про потроєння логістичних витрат — OilPrice

В Об’єднаних Арабських Еміратах нафтосервісні компанії, що працюють на Близькому Сході, повідомили про зростання витрат на логістику, пальне та персонал на тлі війни з Іраном. Як повідомляє OilPrice, учасники енергетичної конференції ADIPEC в Абу-Дабі заявили, що за окремими контрактами логістичні витрати зросли втричі, витрати на пальне подвоїлися, а витрати на оплату праці підвищилися до 40%.

Витрати на доставку обладнання

Генеральний директор італійської інженерної компанії Maire Алессандро Берніні повідомив, що логістичні витрати за деякими близькосхідними контрактами потроїлися, а витрати на робочу силу зросли на 30–40%. За його словами, це скорочує маржу підрядників і збільшує вартість завершення енергетичних проєктів. Берніні також попередив, що додаткові витрати зрештою можуть вплинути на ціни на енергоносії та інфляцію.

Керівники компаній пов’язали фінансовий тиск із дев’ятимісячним конфліктом, який, за їхніми словами, пошкодив інфраструктуру, спричинив евакуацію працівників та ускладнив перевезення обладнання через Ормузьку протоку. Генеральний директор італійського енергетичного підрядника Saipem Алессандро Пуліті заявив, що компанія місяцями перебувала поблизу Ормузької протоки, очікуючи можливості доставити обладнання.

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Нерівномірна динаміка в галузі

Компанія National Energy Services Reunited, яка працює в Саудівській Аравії, ОАЕ, Кувейті, Омані та Іраку, довше зберігає матеріали на складах, щоб убезпечитися від перебоїв у постачанні. Генеральний директор NESR Шеріф Фода зазначив, що підрядники часто не можуть компенсувати ці додаткові витрати.

Фінансові результати компаній демонструють неоднорідну динаміку. SLB повідомила про послідовне зростання квартальної виручки на Близькому Сході та в Азії на 9% — до 2,81 млрд доларів, хоча це на 6% менше, ніж роком раніше. Baker Hughes відзвітувала про 1,26 млрд доларів виручки від нафтосервісних послуг у цих регіонах — на 13% менше у річному вимірі, частково через продаж частини бізнесу.

Вищі ціни на нафту стимулювали додаткове буріння на окремих ринках і створили більше роботи для сервісних компаній. Водночас обладнання, персонал і транспортування, потрібні для виконання цих робіт, стали суттєво дорожчими.

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