Найскладніша ситуація з електропостачанням на Харківщині та Сумщині — Зеленський
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Непростою залишається ситуація також у Дніпропетровській та Полтавській областях.
Удари по енергетичній інфраструктурі зафіксували на Одещині, Миколаївщині та Запоріжжі.
За словами президента, у постраждалих регіонах працюють ремонтні бригади, забезпечені необхідними ресурсами та обладнанням.
Також Україна спільно з партнерами готує додаткові пакети підтримки для енергетики на найближчі тижні та місяці.
Джерело: Володимир Зеленський.
Дніпро повністю знеструмлено після ворожої атаки на енергетичні об'єкти регіону.
Російські дрони знеструмили 33 населені пункти на Миколаївщині, пошкоджено будинки.
Росія атакувала енергетичну інфраструктуру, є знеструмлення у восьми областях.