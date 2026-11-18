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Непростою залишається ситуація також у Дніпропетровській та Полтавській областях.

Удари по енергетичній інфраструктурі зафіксували на Одещині, Миколаївщині та Запоріжжі.

За словами президента, у постраждалих регіонах працюють ремонтні бригади, забезпечені необхідними ресурсами та обладнанням.

Також Україна спільно з партнерами готує додаткові пакети підтримки для енергетики на найближчі тижні та місяці.

Джерело: Володимир Зеленський.

Дніпро повністю знеструмлено після ворожої атаки на енергетичні об'єкти регіону.

Російські дрони знеструмили 33 населені пункти на Миколаївщині, пошкоджено будинки.

Росія атакувала енергетичну інфраструктуру, є знеструмлення у восьми областях.

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