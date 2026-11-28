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Народний депутат Горбенко заявив, що президенту Володимиру Зеленському доповідали неправдиву інформацію щодо термінів підготовки планів стійкості.

За його словами, посадовці запевняли, що документи будуть готові до 1 жовтня, хоча фактично не були впевнені у виконанні цього дедлайну.

Горбенко стверджує, що президент неодноразово прямо запитував, чи встигнуть підготувати плани до визначеної дати, однак у відповідь отримував підтвердження від відповідальних осіб.

За словами депутата, замість того, щоб чесно повідомити про проблеми та ризики зриву термінів, чиновники погоджувалися з озвученими планами, киваючи головою.

Джерело: народний депутат Горбенко.

Київ виконав понад 60% заходів, передбачених планом стійкості міста. Завершити всі заплановані роботи розраховують до грудня, повідомив міський голова Віталій Кличко.

Рада національної безпеки і оборони України затвердила План стійкості столиці. Його виконання вже розпочалося, повідомив секретар РНБО Ігор Клименко. За його словами, документ передбачає комплекс заходів для підвищення готовності Києва до можливих викликів і забезпечення стабільної роботи міста.

Київ виконав лише 6% Плану стійкості, хоча у міському бюджеті залишаються кошти для підготовки до зими.

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