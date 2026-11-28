Нардеп Горбенко заявив, що чиновники обманювали Зеленського щодо планів стійкості
Народний депутат Горбенко заявив, що президенту Володимиру Зеленському доповідали неправдиву інформацію щодо термінів підготовки планів стійкості.
За його словами, посадовці запевняли, що документи будуть готові до 1 жовтня, хоча фактично не були впевнені у виконанні цього дедлайну.
Горбенко стверджує, що президент неодноразово прямо запитував, чи встигнуть підготувати плани до визначеної дати, однак у відповідь отримував підтвердження від відповідальних осіб.
За словами депутата, замість того, щоб чесно повідомити про проблеми та ризики зриву термінів, чиновники погоджувалися з озвученими планами, киваючи головою.
Джерело: народний депутат Горбенко.
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