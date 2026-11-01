National Grid домовилася про купівлю землі для підстанції на Тіссайді — The Guardian

Компанія National Grid домовилася про купівлю 73 акрів землі в Дорман-Пойнт на Тіссайді у Великій Британії. Угода є кроком до будівництва найбільшої в країні електропідстанції, яка потенційно зможе постачати електроенергію великому запланованому дата-центру поруч, повідомляє The Guardian.

Ділянка розташована на території, що належить Teesworks — місцевому партнерству державного та приватного секторів. Про домовленість щодо купівлі землі стало відомо минулого тижня.

Плани щодо дата-центру

Торік з’явилися повідомлення, що уряд Великої Британії обрав Teesworks майданчиком для нового дата-центру штучного інтелекту. Для проєкту вже подали заявки на отримання дозволу на будівництво комплексу площею майже 500 тисяч квадратних метрів.

Керівник земельного напряму National Grid Метт Пірс заявив, що угода стала результатом співпраці сторін для розвитку важливої інфраструктури. За його словами, проєкт має підтримати розвиток технологій штучного інтелекту та цифрового сектору, а також наступний етап промислового й економічного розвитку регіону.

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Електричні потужності

Мер об’єднаної адміністрації долини Тіс Бен Гаучен сказав Sky News, що головною проблемою для забудовників дата-центрів є швидке підключення достатніх електричних потужностей. За його словами, доступність до 3,2 ГВт потужності дозволить регіону конкурувати за інвестиції зі США, країнами Перської затоки та частиною Європи.

Минулого тижня уряд Великої Британії опублікував проєкт національної політики щодо дата-центрів, назвавши їх настільки ж важливими для економіки, як залізниці та електромережі. Водночас швидке будівництво таких об’єктів уже викликало протести громадських груп у різних частинах країни.

За даними видання, інфраструктурна група Balfour Beatty може отримати роботи зі спорудження підстанції для National Grid, а Steel River Power бере активну участь у проєкті.

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