National Grid планує вкласти £400 млн в енергоміст із Францією — OilPrice

У Великій Британії оператор National Grid планує інвестувати до 400 млн фунтів стерлінгів у продовження роботи підводного енергетичного інтерконектора Interconnexion France-Angleterre (IFA), який з’єднує країну з Францією. Лінія, що працює вже 40 років, має залишатися в експлуатації щонайменше до 2050 року.

Інвестиції в міждержавне з’єднання

IFA спільно належить National Grid та французькому оператору електромереж RTE. Як повідомляє OilPrice, інвестиції в продовження роботи інтерконектора є частиною ширшої програми National Grid. Упродовж п’яти років до березня 2031 року група планує інвестувати щонайменше 70 млрд фунтів стерлінгів.

Велика Британія має майже десяток електричних з’єднань із країнами північно-західної Європи. IFA є найбільшим за пропускною спроможністю підводним енергетичним з’єднанням країни та може передавати обсяг електроенергії, достатній для забезпечення близько 3 млн британських домогосподарств протягом року.

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Обмін електроенергією в обох напрямках

Від моменту запуску 1986 року електроенергія переважно надходила з Франції до Великої Британії. Водночас інтерконектор працює і в протилежному напрямку, коли це визначають ринкові умови. У 2022 році експорт електроенергії з Великої Британії допомагав Франції під час перебоїв у роботі її атомного парку. Також між країнами регулярно відбувається торгівля електроенергією на внутрішньодобовому ринку.

National Grid заявляє, що збереження цього з’єднання дозволить Великій Британії отримувати доступ до дешевшої французької атомної генерації в періоди високих оптових цін на електроенергію. За розрахунками компанії, її інтерконектори з 2023 року забезпечили чисту вигоду для британських споживачів у розмірі 2 млрд фунтів стерлінгів порівняно з традиційною газовою генерацією. Компанія також вказує, що зі зростанням виробництва з відновлюваних джерел такі лінії дадуть змогу експортувати надлишки електроенергії.

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