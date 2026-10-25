Непал дозволив приватним компаніям готуватися до торгівлі електроенергією — Kathmandu Post

У Непалі Міністерство енергетики, водних ресурсів та іригації вирішило видавати приватним компаніям листи про наміри для підготовки до транскордонної торгівлі електроенергією. Водночас купувати або продавати електроенергію такі компанії зможуть лише після внесення змін до Закону про електроенергетику 1992 року та отримання відповідних ліцензій, повідомляє Kathmandu Post.

Листи для підготовки до ринку

Лист про наміри є попереднім дозволом, який дає бізнесу змогу вивчати ринок, шукати потенційних партнерів та оцінювати інвестиційні можливості. За словами міністра енергетики Біраджа Бхакти Шрештхи, приватні компанії зможуть брати участь не лише у виробництві електроенергії, а й у міжнародній торгівлі нею.

На отримання таких листів подалися 12 компаній, серед яких Nepal Power Exchange, NIFRA Trading and Energy Exchange, Green Energy Power Trading і Trans Asia Power Trading. Документи діятимуть максимум два роки, а компанії повинні будуть кожні три місяці подавати міністерству звіти про прогрес.

Листи про наміри не дають права укладати угоди про купівлю електроенергії, бронювати пропускну спроможність мереж або користуватися відкритим доступом до систем передавання. Міністерство також наголосило, що цей документ не гарантує автоматичного отримання ліцензії, а держава не нестиме відповідальності за домовленості, укладені компаніями.

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Законодавчі та технічні обмеження

Міністерство вже розпочало процедуру внесення змін до Закону про електроенергетику, щоб створити правові підстави для ліцензування приватних трейдерів. Законопроєкт передали до Міністерства права для погодження, після чого його має схвалити Кабінет міністрів.

Наразі єдиним офіційно визначеним координатором транскордонної торгівлі електроенергією між Непалом та Індією є Nepal Electricity Authority. Непал також експортує гідроелектроенергію до Бангладеш через індійську передавальну інфраструктуру.

Представник Асоціації незалежних виробників електроенергії Непалу Уттам Бхлон Лама зазначив, що компаніям також необхідні схвалення Індії та доступ до електромережі. Навіть після отримання непальської ліцензії для експорту через енергетичну біржу знадобиться дозвіл за правилами транскордонної торгівлі, встановленими Центральним управлінням електроенергетики Індії.

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