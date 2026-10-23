NESO не очікує дефіциту енергії у Британії взимку попри стрибок цін — OilPrice

Національний оператор енергосистеми Великої Британії NESO заявив, що взимку країна не ризикує зіткнутися з відключеннями електроенергії або дефіцитом газу. В ранньому зимовому прогнозі оператор очікує достатніх обсягів генерації та постачання газу, повідомляє OilPrice.

Резерв потужності

За оцінкою NESO, у період із 31 жовтня до 31 березня 2027 року профіцит виробництва електроенергії становитиме 5,5 ГВт. Це відповідає резерву в 8,8% від прогнозованого пікового попиту.

Водночас оператор застеріг, що ситуація може змінитися через обсяги генерації в континентальній Європі, розвиток газового ринку та погодні умови. Найбільш уразливим періодом для балансу попиту й пропозиції NESO назвав січень, коли непередбачені події можуть вплинути на стабільність системи.

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Ціни та імпортна залежність

Очікувана забезпеченість постачанням не означає низьких цін. Як зазначає OilPrice з посиланням на Reuters, ціни на газ і електроенергію з постачанням наступного місяця у Великій Британії зросли на 180% і 120% відповідно порівняно з лютим цього року.

За даними видання, за останнє десятиліття Велика Британія стала більше залежати від імпорту газу через скорочення власного видобутку в межах декарбонізації. Країна також дедалі активніше імпортує електроенергію з Франції, Бельгії, Данії, Нідерландів і Норвегії.

Аналітики ING зазначили, що газосховища Євросоюзу заповнені трохи більш ніж на 70%, а відбір газу вже розпочався. Регулятор Ofgem цього тижня також схвалив угоду між National Gas та Interconnector Limited, яка дає змогу зберегти роботу газопроводу між Великою Британією та Бельгією навіть за менших потоків. Нижчі обсяги транспортування пов’язують зі зростанням витрат на експлуатацію та технічне обслуговування.

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