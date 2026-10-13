Нігерія п’ятий місяць поспіль виконала квоту ОПЕК — Premium Times Nigeria

У Нігерії середньодобовий видобуток сирої нафти та конденсату у вересні 2026 року зріс на 2,34% проти серпня — до 1,717 млн барелів. Без урахування конденсату країна видобувала в середньому 1,53 млн барелів на добу, що становить 102% від встановленої ОПЕК квоти в 1,5 млн барелів.

Як повідомляє Premium Times, Нігерія виконала квоту Організації країн-експортерів нафти п’ятий місяць поспіль. Дані оприлюднила Нігерійська комісія з регулювання видобутку нафти.

Показники вересня

У вересні найбільший добовий показник видобутку сирої нафти та конденсату сягнув 1,84 млн барелів, а найнижчий становив 1,68 млн барелів. У серпні середній добовий видобуток дорівнював 1,68 млн барелів.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

За даними регулятора, без урахування конденсату Нігерія видобувала 1,53 млн барелів на добу у травні, 1,55 млн — у червні, 1,51 млн — у липні та 1,5 млн — у серпні.

Робота терміналів

Комісія пояснила вересневе зростання стабільною роботою більшості видобувних активів і відсутністю значних перебоїв у роботі трубопроводів. Це, за її оцінкою, підвищило безперервність видобутку та ефективність відвантаження сирої нафти.

Найбільший середньодобовий обсяг видобутку сирої нафти й конденсату припав на термінал Forcados — 320 320 барелів. Термінал Bonny посів друге місце з показником 303 270 барелів на добу. Нігерія також прагне наростити видобуток до 3 млн барелів на добу до 2030 року.

Читай нас у