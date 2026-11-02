У Німеччині рівень заповнення газосховищ 2 листопада становив у середньому 61%, що нижче від встановленої законом цілі. Попри це Міністерство економіки країни заявило, що газопостачання буде забезпечене впродовж прийдешньої зими, повідомляє The Local.

Запаси нижчі за цільовий рівень

Законодавча ціль передбачала заповнення газосховищ на 70% до 1 листопада. За даними європейської платформи моніторингу енергетики AGSI, показник Німеччини також був нижчим за середній рівень у Європейському Союзі, який наближався до 75%.

У Міністерстві економіки зазначили, що навіть за нинішнього рівня запасів постачання газу на зимовий період є забезпеченим. Представниця відомства пояснила це диверсифікацією джерел постачання після енергетичної кризи, що настала після повномасштабного вторгнення Російської Федерації — держави-агресора — в Україну у 2022 році.

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Імпорт СПГ і нові термінали

За даними міністерства, збільшення поставок скрапленого природного газу допомогло зменшити ризики для енергопостачання. Німеччина розбудувала імпортні потужності, зокрема нові термінали для приймання СПГ. Більшість такого газу країна отримує зі США, а частина поставок надходить із Близького Сходу.

Водночас асоціація операторів газосховищ INES назвала недотримання цільового показника чітким сигналом про потребу вдосконалити механізми підготовки до зими. Організація заявила, що для виконання таких цілей потрібні жорсткіші законодавчі норми. У вересні Міністерство економіки доручило державній енергетичній компанії наростити резерви газу, посилаючись на тривалі геополітичні ризики.

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