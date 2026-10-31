ОАЕ знизять ціни на пальне у листопаді — The National

В Об’єднаних Арабських Еміратах у листопаді знизяться ціни на бензин і дизель — це буде перше здешевлення пального за чотири місяці. Як повідомляє The National, зниження відбудеться попри зростання світових цін на нафту на тлі напруженості на Близькому Сході.

Нові ціни на пальне

Вартість літра бензину Super 98 у листопаді становитиме 4,16 дирхама проти 4,40 дирхама в жовтні, що означає зниження на 5,5%. Бензин Special 95 подешевшає на 5,6% — до 4,04 дирхама за літр із 4,28 дирхама.

Ціна E-Plus 91 знизиться найвідчутніше — на 5,7%, до 3,97 дирхама за літр проти 4,21 дирхама місяцем раніше. Дизель коштуватиме 4,75 дирхама за літр, що на 1% менше за жовтневий показник у 4,80 дирхама.

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Нафтовий ринок

Попри листопадове зниження, вартість пального в ОАЕ приблизно на 80% вища, ніж у лютому, до початку війни з Іраном. В ОАЕ ціни на пальне прив’язані до світового нафтового ринку з 2015 року, коли країна дерегулювала ціни.

Наприкінці жовтня нафта Brent, що є орієнтиром для двох третин світового ринку, закрилася на шестимісячному максимумі. Її ціна зросла на 2,4%, до 117,64 долара за барель, а за місяць — приблизно на 15%. Американська нафта WTI подорожчала на 2,08%, до 104,12 долара за барель, додавши близько 12% упродовж місяця.

Аналітики раніше очікували нового підвищення роздрібних цін в ОАЕ. Консультант дубайської Qamar Energy Ахмед Заїр зазначив, що геополітичні ризики та вищі витрати на перевезення підтримують ціни, тоді як стабільні постачання, слабший попит і можливість дипломатичного прориву можуть стримувати їхнє подальше зростання.

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