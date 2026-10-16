Ofgem почав консультації щодо повернення стабілізаційного збору — The Guardian

У Великій Британії енергетичний регулятор Ofgem розпочав консультації щодо можливого відновлення механізму стабілізаційного збору на енергетичному ринку. Він може зобов’язати постачальників, які залучають клієнтів дешевшими пропозиціями, сплачувати компенсації конкурентам. Про це повідомляє The Guardian.

Як працюватиме механізм

Market Stabilisation Charge має на меті зменшити ризик банкрутства постачальників у разі масового переходу споживачів до дешевших тарифів. За пропозицією Ofgem, механізм спрацьовуватиме, якщо гуртові ціни на енергію впадуть більш ніж на 10%.

У такому разі постачальникам, які зможуть запропонувати клієнтам дешевші контракти, доведеться компенсувати конкурентам 85% падіння гуртових цін. Регулятор пояснює це тим, що компанії, які заздалегідь закупили енергію для клієнтів на тарифах за замовчуванням, можуть зазнати збитків, якщо багато споживачів перейдуть на дешевші фіксовані пропозиції.

Попереднє застосування та реакція

Востаннє цей збір діяв із квітня 2022 року до березня 2024 року. Тоді різке зростання гуртових цін після вторгнення Росії в Україну призвело до банкрутства понад 30 енергетичних компаній.

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Засновник сервісу MoneySavingExpert Мартін Льюїс розкритикував ідею, заявивши, що за різкого падіння гуртових цін дешеві фіксовані тарифи та пропозиції для тих, хто змінює постачальника, можуть суттєво подорожчати задля захисту прибутків енергокомпаній.

В Ofgem наголосили, що відновлення механізму не означатиме автоматичного запровадження зборів чи підвищення рахунків для споживачів. Консультації охоплюють, зокрема, поріг активації механізму, строки попередження та умови його скасування.

За даними видання, близько 22 млн домогосподарств у жовтні—грудні сплачують еквівалент 1723 фунтів стерлінгів на рік за типове споживання газу й електроенергії — проти 1663 фунтів у липні—вересні.

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