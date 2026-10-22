Британський регулятор енергетичного ринку Ofgem схвалив укладення угоди між Interconnector Limited та National Gas Transmission plc для підтримання можливості імпорту газу через інтерконектор між Великою Британією та Бельгією. Рішення має зберегти гнучкість газової системи країни у періоди високого попиту, повідомляє OilPrice.

Газові з’єднання з Європою

Велика Британія має кілька інтерконекторів із материковою Європою, якими газ може транспортуватися в обох напрямках залежно від попиту. Газопроводи з’єднують британську систему з газовими хабами в Бельгії та Нідерландах.

Ці маршрути лише час від часу використовують для імпорту газу. Основна частина імпортованого Великою Британією газу надходить трубопроводами з Норвегії, а також у вигляді скрапленого природного газу від інших постачальників.

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Консультації щодо витрат

За даними Ofgem, доступні для британського ринку імпортні потужності через континентальні інтерконектори скоротилися останніми роками. Регулятор пояснив це зниженням комерційних стимулів для імпорту з Європи та окремими технічними обмеженнями пропускної спроможності.

Водночас такі з’єднання залишаються важливим варіантом у періоди особливо високого попиту, зокрема під час суворої зимової погоди. Ofgem відкрив консультації до 20 листопада 2026 року щодо запропонованого механізму регуляторного відшкодування витрат на підтримання цієї інфраструктури.

Директор з енергетичних систем та стійкості National Gas Гленн Брін-Якобсен заявив, що збереження імпортних можливостей через континентальні інтерконектори має зміцнити стійкість газової системи у складних ситуаціях. Директор Ofgem з управління енергетичними системами та безпеки Джек Преслі Ебботт зазначив, що ці газові зв’язки важливі на тлі довгострокових змін в енергосистемі.

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